Русский стал победителем Кубка португальской лиги
около 14 часов назад
В субботу, 10 января, Витория Гимарайнш в финале Кубка португальской обыграла Брагу (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем данного трофея.
Украинский защитник Витории Орест Лебеденко провел встречу на скамейке запасных.
Напомним, что в полуфинале Брага прошла Бенфику, за которую выступают два украинца – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
27-летний Лебеденко в этом сезоне провел за Виторию 11 матчей и забил гол.
Кубок португальской лиги, финал
Витория Гимарайнш – Брага – 2:1
Голы: Саму, 59 (пенальти), Ндойе, 83 – Доргелес, 17.
