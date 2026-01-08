Бывший бразильский вратарь Бенфики Артур Мораес выразил свое мнение о основном голкипере сборной Украины и команды Жозе Моуриньо Анатолии Трубине.

По словам экс-футболиста, украинцу важно дать время на адаптацию, чтобы он смог полностью реализовать свои сильные стороны. Мораес подчеркнул, что даже допуская ошибки, Трубин правильно реагирует на них и делает нужные выводы.

«Как и любой молодой вратарь, Трубин совершает ошибки, но старается учиться на своих ошибках. Поэтому я уверен, что он будет развиваться так же, как развивался, и оправдает ожидания и потребности Бенфики», – сказал Мораес в интервью Record.

В этом сезоне вратарь уже провел 27 матчей за команду Моуриньо, в 15 из которых сумел сохранить ворота на замке.

Ранее Бенфика с Трубиным и Судаковым опозорилась в полуфинале Кубка португальской лиги.