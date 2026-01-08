В Португалии сделали заявление о Трубине и его будущем в Бенфике: «Оправдает ожидания»
Бывший вратарь «орлов» оценил украинца
около 1 часа назад
Бывший бразильский вратарь Бенфики Артур Мораес выразил свое мнение о основном голкипере сборной Украины и команды Жозе Моуриньо Анатолии Трубине.
По словам экс-футболиста, украинцу важно дать время на адаптацию, чтобы он смог полностью реализовать свои сильные стороны. Мораес подчеркнул, что даже допуская ошибки, Трубин правильно реагирует на них и делает нужные выводы.
«Как и любой молодой вратарь, Трубин совершает ошибки, но старается учиться на своих ошибках. Поэтому я уверен, что он будет развиваться так же, как развивался, и оправдает ожидания и потребности Бенфики», – сказал Мораес в интервью Record.
В этом сезоне вратарь уже провел 27 матчей за команду Моуриньо, в 15 из которых сумел сохранить ворота на замке.
