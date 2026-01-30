Украинский форвард продолжит карьеру в Нидерландах
Журналист сообщил детали потенциального перехода
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Нападающий немецкого Байера Артем Степанов близок к смене команды. Украинский форвард отправится в аренду в нидерландский Утрехт, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Арендное соглашение будет действовать до конца текущего сезона.
Первую часть кампании 2025/26 Степанов провел в аренде в Нюрнберге – клубе второй Бундеслиги.
Артем провел 14 матчей (752 минуты) за Нюрнберг, забив гол и отдав одну результативную передачу.
Контракт Степанова с Байером действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость украинского форварда в 1,5 млн евро.