Украинский клуб приостановил профессиональную деятельность и не сыграет в сезоне-2026/27
Известна причина такого решения
11 минут назадПодписаться в
ФК Ужгород объявляет о приостановке профессиональной деятельности на сезон 2026/27.
«В связи с рядом финансовых причин руководство приняло непростое решение временно прервать выступления на всеукраинском уровне.
В то же время футбольная школа Ужгорода с новым импульсом продолжит свою работу, воспитывая новое поколение спортсменов и развивая футбольное будущее края.
Будем прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее решить насущные вопросы и уже в следующем году вернуться к участию в соревнованиях под эгидой ПФЛ», – говорится в заявлении клуба.
В прошлом сезоне Ужгород занял шестое место в турнирной таблице группы «А» Второй лиги, набрав 44 очка по итогам 30 сыгранных матчей.
Клуб был основан в 2015 году, а выступает команда на местном стадионе «Авангард».
Поделиться