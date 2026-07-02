ФК Ужгород объявляет о приостановке профессиональной деятельности на сезон 2026/27.

«В связи с рядом финансовых причин руководство приняло непростое решение временно прервать выступления на всеукраинском уровне.

В то же время футбольная школа Ужгорода с новым импульсом продолжит свою работу, воспитывая новое поколение спортсменов и развивая футбольное будущее края.

Будем прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее решить насущные вопросы и уже в следующем году вернуться к участию в соревнованиях под эгидой ПФЛ», – говорится в заявлении клуба.