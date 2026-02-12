Полесье прекратило существование
Вратарь Пазенко прокомментировал закрытие клуба из Ставков
22 минуты назад
Участник Кубка Украины сезона 2025/26 Полесье Ставки официально прекратил свое существование. Команда в 1/16 финала национального турнира минимально уступила донецкому Шахтеру со счетом 0:1, после чего сосредоточилась на выступлениях в чемпионате Киевщины.
Еще в январе коллектив вернулся из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. Однако уже в начале февраля в информационном пространстве появились сообщения о возможном закрытии клуба. Впоследствии эти слухи подтвердились.
За комментарием по поводу ситуации интернет издание Gool_ua обратилось к голкиперу команды Роману Пазенко, который рассказал об обстоятельствах прекращения деятельности клуба и о собственных дальнейших планах.
После последней игры первого круга в раздевалке была речь президента. Возможно, это произошло на фоне поражения и вылета из Кубка области 1:1 пенальти 4:5 Буча Фортуна. Он говорил о том, что становится всё сложнее финансировать все нужды команды, ведь в стране трудное время, и его бизнес сильно пострадал от обстрелов. Лично для меня это было неожиданной и неприятной новостью, потому что только начал ощущать, что команда находит свою игру, и коллектив становится крепче. Думаю, для ребят это тоже было неожиданно, так как до этого момента всё было стабильно. Что касается дальнейшей моей карьеры — продолжаю играть в медиалиге, нужно подтвердить свой статус. Относительно областного чемпионата стопроцентных договоренностей пока нет, но на Мемориале Макарова играю за Титан. Летом планирую быть лучшим в пляжном футболе, — приводит слова Пазенко.
