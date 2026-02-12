Участник Кубка Украины сезона 2025/26 Полесье Ставки официально прекратил свое существование. Команда в 1/16 финала национального турнира минимально уступила донецкому Шахтеру со счетом 0:1, после чего сосредоточилась на выступлениях в чемпионате Киевщины.

Еще в январе коллектив вернулся из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. Однако уже в начале февраля в информационном пространстве появились сообщения о возможном закрытии клуба. Впоследствии эти слухи подтвердились.

За комментарием по поводу ситуации интернет издание Gool_ua обратилось к голкиперу команды Роману Пазенко, который рассказал об обстоятельствах прекращения деятельности клуба и о собственных дальнейших планах.