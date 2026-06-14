Сергей Разумовский

По информации «ТаТоТаке», Юрий Вакулко в ближайшее время сменит команду. Экс-капитан Кривбаса продолжит карьеру в Астане. Один из лидеров чемпионата Казахстана, который готовится к участию в квалификации еврокубков, предложил 28-летнему украинскому полузащитнику контракт сроком до 2027 года.

Казахстанский клуб рассматривает Вакулко как замену Ивану Башичу, игроку национальной сборной Боснии, продажа которого ожидается в ближайшее время. Таким образом, украинец должен закрыть вакантную позицию в центре поля и добавить глубины составу перед стартом международных отборов.

Добавим, что действующий контракт Вакулко с Ордабаси истекает 24 июня. После завершения этого соглашения открывается возможность для его перехода в новый клуб без задержек, связанных с межклубными договоренностями. Ожидается, что все формальности будут урегулированы в согласованные сроки, чтобы футболист оперативно присоединился к подготовке Астаны к еврокубковой кампании.

Напомним, в прошлом сезоне Ордабаси вылетел из еврокубков уже в первом раунде квалификации.