Денис Седашов

Сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча квартета С завершилась со счётом 1:1.

Пентакампеоны, которые вышли на игру без Неймара в заявке, провалили дебют поединка. На 21-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари вывел марокканцев вперёд, забив в ворота Алиссона. Бразильцы отыгрались через 11 минут усилиями Винисиуса Жуниора, который сместился в центральную зону и поразил дальнюю штангу.

Во втором тайме Бразилия владела инициативой, однако вырвать победу не смогла.

Чемпионат мира-2026. 1-й тур. Группа С

Бразилия — Марокко — 1:1

Голы: 0:1 – Сайбари, 21, 1:1 – Винисиус, 32

Видео MEGOGO

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