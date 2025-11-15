Украинский тренер назвал качества, за счет которых сборная может добиться успеха с Исландией
Сине-желтым крайне необходимо в третий раз подряд победить «островитян»
около 3 часов назад
Бывший вратарь Динамо, а ныне – отечественный тренер, Владимир Цыткин после разгромного поражения сборной Украины в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) поделился ожиданиями от игры сине-желтых за место в плей-офф против Исландии.
Козырем может стать, прежде всего, игровая дисциплина. Уверен, что исландцы хорошо поработали над ошибками, допущенными в октябрьском матче в Рейкьявике и не будут действовать так авантюрно. Тем более, что их устраивает и ничья.
Они могут использовать игру от обороны и пользоваться длинными передачами за спины стопперов Забарного и Матвиенко, которые не отличаются скоростью, и создавать угрозы. Вот почему многое будет зависеть от того, как украинцы сыграют тактически, чтобы минимизировать уязвимость обороны. К сожалению, не безупречны и игроки других амплуа. Поэтому интрига не утихает, – сказал Циткин в интервью Sport.ua.
