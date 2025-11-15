Козырем может стать, прежде всего, игровая дисциплина. Уверен, что исландцы хорошо поработали над ошибками, допущенными в октябрьском матче в Рейкьявике и не будут действовать так авантюрно. Тем более, что их устраивает и ничья.

Они могут использовать игру от обороны и пользоваться длинными передачами за спины стопперов Забарного и Матвиенко, которые не отличаются скоростью, и создавать угрозы. Вот почему многое будет зависеть от того, как украинцы сыграют тактически, чтобы минимизировать уязвимость обороны. К сожалению, не безупречны и игроки других амплуа. Поэтому интрига не утихает, – сказал Циткин в интервью Sport.ua.