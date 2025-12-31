Сергей Разумовский

В 19-м туре английской Премьер-лиги Эвертон на выезде обыграл Ноттингем со счетом 2:0.

Гости вышли вперед на 19-й минуте, когда счет открыл Гарнер, после чего сосредоточились на контроле игры и надежности у своих ворот. Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко провел на поле все 90 минут: нанес один удар в створ, 88 раз владел мячом, показал 86% точности передач (56 из 65), однако в защитных единоборствах имел три дуэли и не выиграл ни одной; его оценка за матч – 6,4.

Во втором тайме Ноттингем пытался отыграться, но Эвертон выдержал натиск и на 79-й минуте закрепил преимущество голом Барри, доведя матч до победы. Виталий Миколенко также отыграл полный матч и стал одним из заметных исполнителей в обороне ирисок: 54 касания мяча, из них одно – в штрафной площади соперника, 70% точных передач (23 из 33), шесть дуэлей в целом (три выиграны в воздухе и две из трех на земле), один успешный подкат и девять выбиваний. Оценка украинца – 7,2.

Эвертон набрал 28 очков и вернулся в топ-10. Ноттингем (18) всего в одном шаге от зоны вылета.

АПЛ, 19-й тур

Ноттингем – Эвертон 0:2

Голы: Гарнер, 19, Барри, 79

Ноттингем: Джон Виктор, Уильямс, Мурильо, Миленкович, Зинченко, Домингес (Дуглас Луис, 46), Андерсон, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Баква, 75), Игор Жезус (Авонии, 62), Хатчинсон.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Тарковский, О'Брайен, Паттерсон (Грилиш, 72), Ирогбуном, Гарнер, Рель, Диблинг, Барри (Бету, 85), Макнил.

Предупреждение: Дуглас Луис, 61.