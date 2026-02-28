Украинское противостояние стало украшением Поморского дерби. Видео
Арка и Лехия победителя не выявили
около 20 часов назад
Иван Желизко / Фото - Лехия Гданьск
Арка и Лехия устроили перестрелку в 23 туре Экстраклясы. Матч в Гдыне завершился со счётом 2:2.
Хозяева, ведя в счете с разницей в два гола, в течение трёх минут позволили Лехии восстановить статус-кво.
Спасительный гол для гостей забил украинский центрхав Иван Желизко, который с помощью рикошета поразил ворота Арки.
В составе Арки с первых минут вышел нападающий Назарий Русин, который отыграл 86 минут. Желизко провел за Лехию весь матч, а на 77-й минуте вышел на замену Богдан Вьюнник.
Экстракляса. 23 тур
Арка- Лехия 2:2
Голы: Кубяк, 6, Наварро, 46 - Сезоненко, 54, Желизко, 57