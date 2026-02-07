Лехия в рамках 20 тура Экстракласы принимала Краковию. Матч в Гданьске завершился со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. В середине первого тайма Капич с передачи Желизко сделал счет 1:0 в пользу Лехии.

Перед перерывом Лехия из-за удаления в команде соперника осталась в большинстве на вторую половину игры.

Играя в меньшинстве, Краковия сумела вырваться в атаку, которая привела к 11-метровому в ворота хозяев. Точный удар Хасича на 63-й минуте помог Краковии добыть ничью на поле Лехии.

Полузащитник Лехии Иван Желизко провел на поле все 90 минут. Антон Царенко и Богдан Вьюнник наблюдали за игрой в запасе.

В лазарете команды Джона Карвера остаются еще двое украинцев - Богдан Сарнавский и Максим Дьячук.

Экстракласса. 20 тур

Лехия - Краковия 1:1

Голы: Капич, 20 - Хасич, 63 (с пенальти)