Украинский полузащитник помог польскому клубу взять очки в Экстраклассе. Видео
Лехия поделила очки с Краковией
8 минут назад
Лехия в рамках 20 тура Экстракласы принимала Краковию. Матч в Гданьске завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. В середине первого тайма Капич с передачи Желизко сделал счет 1:0 в пользу Лехии.
Перед перерывом Лехия из-за удаления в команде соперника осталась в большинстве на вторую половину игры.
Играя в меньшинстве, Краковия сумела вырваться в атаку, которая привела к 11-метровому в ворота хозяев. Точный удар Хасича на 63-й минуте помог Краковии добыть ничью на поле Лехии.
Полузащитник Лехии Иван Желизко провел на поле все 90 минут. Антон Царенко и Богдан Вьюнник наблюдали за игрой в запасе.
В лазарете команды Джона Карвера остаются еще двое украинцев - Богдан Сарнавский и Максим Дьячук.
Экстракласса. 20 тур
Лехия - Краковия 1:1
Голы: Капич, 20 - Хасич, 63 (с пенальти)
Поделиться