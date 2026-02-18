Сергей Разумовский

Мадридский Реал одержал выездную победу над португальской Бенфикой в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов. Поединок завершился минимальной победой гостей — счет 1:0 в пользу испанского клуба.

Решающий мяч в этом противостоянии был забит на 50-й минуте. Автором гола стал нападающий мадридцев Винисиус Жуниор, которому ассистировал его партнер по команде Килиан Мбаппе. Именно это результативное действие принесло победу Реалу и сделало Винисиуса еще более выдающимся футболистом в рамках турнира.

После этого забитого мяча 25-летний вингер поднялся на вторую строку в рейтинге бомбардиров среди бразильских футболистов за всю историю Лиги чемпионов. В его активе уже 31 гол, и по этому показателю он обошел Кака — бывшего полузащитника Реала и Милана, который остановился на отметке 30 точных ударов в турнире.

Лидером среди бразильцев остается Неймар, который в свое время защищал цвета Барселоны и Пари Сен-Жермен. На его счету 43 забитых мяча в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, Винисиус оскандалился во время этого матча.