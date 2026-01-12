Павел Василенко

Французский футбол понес большую утрату – в понедельник утром на 73-м году жизни умер Роллан Курбис, бывший футболист и тренер, тесно связанный с историей «Марселя». О смерти легендарного наставника сообщило авторитетное издание L’Équipe. Курбис родился в Марселе и оставил заметный след в европейском футболе как на поле, так и на тренерской скамье.

Во время игровой карьеры он дважды становился чемпионом Франции в составе Монако – в 1978 и 1982 годах, а также выиграл Кубок Франции в 1980-м. В сезоне 1973/74 Курбис пополнил коллекцию трофеев чемпионским титулом Греции с пирейским Олимпиакосом, хотя и провёл за клуб лишь несколько матчей.

Больше всего его имя прославилось благодаря тренерской работе. Именно Курбис в 1999 году вывел Марсель в финал Кубка УЕФА. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве, где французский клуб уступил итальянской Парме со счётом 0:3, но сам выход в финал стал историческим достижением.

Кроме Марселя, Курбис возглавлял Бордо, Тулузу, Ланс, Аяччо, Монпелье и Ренн, а также работал за пределами Франции – в ОАЭ с Аль-Вахдой, в российской Алании, алжирском УСМ Алжир, швейцарском Сьоне и со сборной Нигера.