Сергей Разумовский

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски достиг знаковой отметки в карьере, проведя юбилейный, 500-й матч в чемпионатах, входящих в топ-5 европейских лиг. Этого рубежа польский форвард достиг в Ла Лиге, продолжив свою многолетнюю серию выступлений на высшем уровне.

Юбилейная игра выпала на матч 17-го тура против Вильярреала. Левандовски вышел на поле во втором тайме, а Барселона довела матч до победы со счетом 2:0.

За время выступлений в чемпионатах Испании и Германии – в составах Боруссии Дортмунд, Баварии и Барселоны – нападающий забил 389 мячей в 500 встречах. Это третий лучший показатель в истории среди футболистов, сыгравших первые 500 матчей в топ-5 лигах.

Впереди Левандовски по количеству голов на этой дистанции находятся лишь двое. Лионель Месси в первых 500 играх отличился 496 раз, а Криштиану Роналду сделал это с показателем 495 забитых мячей.

Напомним, Барселона провела один из самых результативных сезонов за год.