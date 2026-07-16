Сергей Разумовский

В полуфинальном матче чемпионата мира-2026 сборная Аргентины одержала важную волевую победу над Англией и вышла в финал турнира. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинской команды, которая сумела переломить ход встречи и обеспечить себе участие в решающем матче мундиаля.

Этот результат сделал будущий финал ЧМ-2026 историческим. Впервые в истории чемпионатов мира в финальном матче между собой сыграют действующие чемпионы двух континентов — Европы и Южной Америки. Речь идет о сборной Испании, которая является актуальным победителем чемпионата Европы, и сборной Аргентины, которая подходит к финалу в статусе действующего обладателя Кубка Америки.

Обе команды завоевали свои континентальные титулы в 2024 году. Испания стала чемпионом Европы, подтвердив свой статус одной из сильнейших сборных мира. Аргентина, в свою очередь, выиграла Кубок Америки и сохранила за собой звание ведущей команды Южной Америки. Теперь эти две сборные получат возможность определить сильнейшего уже в финале чемпионата мира.

Любопытно, что Испания и Аргентина должны были встретиться еще раньше — в матче Финалиссимы. Этот поединок был запланирован на 27 марта 2026 года и должен был пройти в Катаре, в Дохе, на стадионе Лусаил. Именно там должны были сыграть победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

Однако провести матч в Катаре не удалось. Из-за конфликта на Ближнем Востоке организация игры в этой стране стала невозможной. Стороны пытались найти новые сроки и другое место проведения поединка, однако договориться так и не смогли. В итоге Финалиссима между Испанией и Аргентиной была отменена.

Теперь вместо отдельного матча за межконтинентальный престиж команды встретятся в значительно более важном противостоянии — финале чемпионата мира. Матч Испания — Аргентина состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00.

Решающий поединок ЧМ-2026 примет Ист-Ратерфорд в США. Игра состоится на стадионе Мет-Лайф Стэдиум, который вмещает 82 500 зрителей. Именно на этой арене определится победитель мундиаля.