Сергей Разумовский

Киевское Динамо уже сегодня, 16 июля, проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против румынской Университати. Встреча состоится в Клуж-Напоке на стадионе Клуж Арена. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30.

Первый матч между командами состоялся неделей ранее и завершился безголевой ничьей — 0:0. Для Динамо эта игра стала первым официальным поединком в новом сезоне-2026/27. Так что судьба противостояния решится именно в ответной встрече в Румынии.

Обслуживать матч будет судейская бригада из Уэльса. Главным арбитром назначен Иэн Гриффит. На линиях ему будут помогать Джонатон Брайант и Гарри Хендрикс. Оба ассистента также представляют Уэльс.

Функции четвертого арбитра будет выполнять Джон Джонс. За работу системы ВАР будет отвечать нидерландец Йерун Маншот, а его помощником будет соотечественник Эрвин Бланк.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Динамо — Университатя в прямом эфире. Трансляцию поединка покажут телеканал «2+2» и платформа «Киевстар ТВ».