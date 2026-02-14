Университатя Крайова завершила групповой турнир Кубка Румынии домашним матчем против ФКСБ. Игра завершилась со счетом 2:2.

Лидер местной Суперлиги дал возможность сыграть украинскому киперу Павлу Исенко, который вернулся после дисквалификации.

Другой легионер Университатя Александр Романчук не был заявлен на эту встречу, получив возможность отдохнуть перед игрой чемпионата.

Крайова по итогам группового турнира заняла проходное второе место в группе В и сыграет в чемпионате.

Кубок Румынии. Группа В. 3 тур

Университатя Крайова - ФКСБ 2:2

Голы: Рус, 9, Штефан, 54 - Бирлиджа, 16, Попа, 54