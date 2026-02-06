Романчук помог Университатэ вернуть лидерство в Суперлиге. Видео
Украинец провел полный матч
Фото - Університатя Крайова
Университатя Крайова минимально обыграла Оцелул в матче 25 тура Суперлиги. Матч завершился со счетом 1:0.
Единственный гол Давида Матея помог хозяевам вернуть себе лидерство перед очной встречей с Динамо Бухарест (9 февраля).
В составе КСУ полный матч отыграл центрбек Александр Романчук. Его одноклубник Павел Исенко не принимал участия в поединке из-за дисквалификации.
Суперлига. 25 тур
Университатя Крайова – Оцелул 1:0
Гол: Матей, 61
