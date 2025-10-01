Павел Василенко

Дайо Упамекано, центральный защитник Баварии, вошел в решающую фазу переговоров по новому контракту. Его нынешнее соглашение действует до середины 2026 года, но француз настаивает на повышении зарплаты до 15–20 миллионов евро в год – на уровне с Джамалом Мусиалой, Альфонсо Дейвисом и Джошуа Киммихом.

По данным Abendzeitung, футболист также требует включить в контракт пункт о выходе с фиксированной суммой выкупа. Это позволило бы ему беспрепятственно перейти в другой топ-клуб, если поступит соответствующее предложение.

Наиболее активно за ситуацией следит мадридский Реал. Издание Marca сообщает, что Упамекано якобы попросил агента организовать ему переход на «Сантьяго Бернабеу». Испанский гранд уже имеет опыт подобных трансферов: Давид Алаба достался бесплатно из Баварии, Антонио Рюдигер – из Челси, а Трент Александр-Арнольд недавно присоединился после завершения контракта с Ливерпулем.

Кроме Реала, на французского защитника претендуют Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Барселона. В то же время руководство Баварии старается избежать повторения сценария с Альфонсо Дейвисом, сагу с которым также активно сопровождали слухи об интересе мадридцев.