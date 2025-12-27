Сергей Разумовский

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест Манчестер Сити неожиданно провел очень «сухой» первый тайм в плане точности завершения атак. Команда Пепа Гвардиолы до перерыва нанесла шесть ударов, но ни один из них не попал в створ ворот – все попытки оказались неточными.

Этот эпизод стал показательной статистической отметкой: впервые в 2025 году Манчестер Сити завершил первую половину матча АПЛ без единого удара в створ. Для команды, которая обычно доминирует по контролю и регулярно создает моменты, подобный показатель выглядит нетипично и подчеркивает, что Ноттингем Форест сумел навязать сложный сценарий – плотно оборонялся и заставлял соперника бить из невыгодных позиций. Это, кстати, был последний матч «горожан» в 2025 году.

Впрочем, после перерыва горожане добавили и смогли превратить свое преимущество в результат. Манчестер Сити одержал победу со счетом 2:1: свои моменты реализовали Рейндерс и Шерки, а в составе Ноттингем Форест единственным голом ответил Хатчинсон.

Отдельно отметим, что украинский защитник «лесников» Александр Зинченко на этот раз не сыграл против Манчестер Сити – команды, с которой связан важный этап его карьеры, так что ожидаемое противостояние с бывшим клубом в итоге не состоялось.