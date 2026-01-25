Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань высказался о работе своих подопечных, подчеркнув, что в команде нет футболистов, которые бы относились к делу спустя рукава — каждый полностью отдается на поле и на тренировках.

Также наставник отметил, что на текущем тренировочном сборе внутри коллектива царит очень позитивная и рабочая атмосфера.

«Когда мы видим, что игрок не выкладывается, ведет себя неуважительно, у такого футболиста мало шансов в нашем коллективе. Мы не допустим ситуаций, когда кто-то относится неуважительно к коллективу. Я счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока. Атмосфера в коллективе контролируемая и дружеская», – отметил Ротань для клубной пресс-службы.

На зимнюю паузу Полесье ушло на третью позицию в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков по итогам 16 сыгранных матчей.

