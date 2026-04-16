Сергей Разумовский

Завершились ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники полуфинальной стадии турнира. Игровой вечер подарил сразу несколько ярких сюжетов.

Фрайбург, который подходил к выездному матчу против Сельты после уверенной домашней победы 3:0, полностью подтвердил статус фаворита. Немецкий клуб не стал играть на удержание преимущества и снова переиграл соперника. Еще до перерыва гости фактически сняли все вопросы относительно победителя пары: сначала отличился Матанович, а затем дубль оформил Судзуки.

Сельта ответила лишь в компенсированное время, когда на 90+1-й минуте забил Сведберг, но этот мяч уже ничего не менял. В итоге Фрайбург уверенно вышел в полуфинал, одержав две победы в четвертьфинальном противостоянии.

Очень убедительно сыграла и Астон Вилла, которая после 3:1 в первой встрече не оставила шансов Болонье и в ответном матче. Бирмингемцы с самого начала действовали агрессивно и быстро начали воплощать преимущество в голы. Уже на 16-й минуте счет открыл Уоткинс, а еще до перерыва отличились Буендиа и Роджерс.

Итальянская команда так и не смогла оправиться после такого стартового натиска, а в конце встречи Конса установил окончательный счет — 4:0. Астон Вилла вполне заслуженно пробилась в следующий раунд.

Самым драматичным и неожиданным стал матч между Бетисом и Брагой. После ничьей 1:1 в первой игре шансы выглядели равными, но ход встречи оказался действительно ярким. Бетис мощно начал и повел благодаря голу Антони, а затем Эззальзули удвоил преимущество. Еще один его мяч на 29-й минуте мог окончательно сломить соперника, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Именно после этого игра перевернулась. До перерыва Брага сократила отставание усилиями Виктора, а во втором тайме додавила соперника: Карвалью сравнял счет, Орта реализовал пенальти, а Горби закрепил сенсационный успех — 4:2 и выход в полуфинал.

В другом матче Ноттингем Форест после ничьей 1:1 в первой игре принимал Порту. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Беднарека, что значительно облегчило задачу бывшему клубу Александра Зинченко. Вскоре, на 12-й минуте, Гиббз-Уайт забил единственный мяч встречи. В дальнейшем хозяева действовали прагматично, контролировали игру и не позволили Порту вернуть интригу. Минимальная победа вывела Ноттингем Форест в полуфинал.

Лига Европы. Четвертьфинал, ответный матч

Сельта – Фрайбург 1:3 (0:3 – первый матч)

Голы: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Судзуки, 39, 51

Астон Вилла – Болонья 4:0 (3:1 – первый матч)

Голы: Уоткинс, 16, Буендиа, 26, Роджерс, 39, Конса, 89

Бетис – Брага 2:4 (1:1 – первый матч)

Голы: Антони, 13, Эззальзули, 26 – Виктор, 38, Карвалью, 49, Орта, 53, (пен.), Горби, 74

Ноттингем Форест – Порту 1:0 (1:1 – первый матч)

Гол: Гиббз-Уайт, 12

Удаление: Беднарек, 8

Таким образом определились полуфинальные пары Лиги Европы:

Брага – Фрайбург

Ноттингем Форест – АстонВілла

Первые матчи 1/2 финала турнира запланированы на 30 апреля, а ответные поединки состоятся 7 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк.

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04