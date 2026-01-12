Сергей Разумовский

Реал уступил Барселоне в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3. В составе каталонцев решающую роль сыграл Рафинья, оформивший дубль, ещё один мяч забил Роберт Левандовский. За мадридцев отличились Винисиус и Гонсало Гарсия, однако этого не хватило, чтобы изменить ход матча.

Поражение продолжило безтрофейный отрезок сливочных. В последний раз Реал выигрывал титул в декабре 2024 года, когда в финале Межконтинентального кубка разгромил Пачуку 3:0.

С тех пор команда пережила ряд неудач на решающих стадиях турниров. Реал проиграл два финала Суперкубка Испании и финал Кубка Короля, завершил сезон вторым в Ла Лиге, вылетел в полуфинале КЧС, а также остановился на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

