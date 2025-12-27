Сергей Разумовский

Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд перенес операцию и теперь пропустит неопределенный период из-за травмы. Об этом сообщает BBC.

Новозеландец не появляется на поле с середины октября – его беспокоит повреждение колена. Из-за этого 34-летний форвард до сих пор не сыграл ни одного матча под руководством нового главного тренера команды Шона Дайча.

Точных деталей о характере хирургического вмешательства Вуд не раскрыл, однако в последнее время его замечали на трибунах во время просмотра матчей Форест с фиксатором на колене. В текущем сезоне нападающий провел девять поединков и забил два мяча. В составе сборной Новой Зеландии сыграл против Украины на товарищеском турнире в Канаде летом этого года.

Сегодня, 27 декабря, Ноттингем Форест не смог остановить бывший клуб Александра Зинченко Манчестер Сити.