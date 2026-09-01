Сергей Разумовский

Киевское Динамо рассматривает два варианта на должность главного тренера команды вместо Игоря Костюка. Об этом в эфире «ТаТоТаке» рассказал соведущий Михаил Смоловый.

По его информации, среди кандидатов – Сергей Кравченко, который входит в тренерский штаб Руслана Ротаня в Полесье, и Мацей Кендзёрик, который сейчас работает помощником Костюка в Динамо.

В клубе положительно оценивают работу Кендзёрика. Именно польский специалист, по мнению Смолового, имеет преимущество в борьбе за должность главного тренера киевской команды.

В то же время главной проблемой этого варианта является отсутствие у Кендзёрика собственной тренерской бригады. Если специалист возглавит Динамо, ему придется практически сразу готовить команду к ближайшим матчам.

Смоловый также упомянул период работы Кендзёрика в клубе под руководством Александра Шовковского. По словам эксперта, Шовковский опасался конкуренции со стороны польского специалиста и поэтому якобы ограничивал сферу его ответственности до работы на стандартах, чтобы тот не претендовал на роль главного тренера.

Решение по будущему Костюка может быть принято после неудачного старта Динамо в чемпионате. В четвертом туре Украинской Премьер-лиги киевляне на выезде разгромно уступили Буковине со счетом 0:3.