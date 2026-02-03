Павел Василенко

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник эмоционально, но одновременно спокойно отреагировал на очередные слухи о возможном интересе к нему со стороны казахстанского Актобе. Украинский специалист дал понять: подобные новости его уже давно перестали удивлять – и даже утомляют.

В интервью изданию «Украинский футбол» 56-летний наставник прокомментировал информацию СМИ, отметив, что за годы тренерской карьеры его уже «отправляли» почти во все возможные клубы.

«Да я уже натренировал все клубы, которые только есть 🙂 Честно, уже устал и читать, и комментировать новости об интересе ко мне со стороны каких-то клубов. Я и дальше работаю в Заре. Мы сейчас на учебно-тренировочных сборах в Турции. Готовимся ко второй части сезона – вот на чем я сосредоточен сейчас».

Команда находится на учебно-тренировочных сборах в Турции, где активно готовится к старту второй части сезона УПЛ.

На зимний перерыв Заря ушла на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, набрав 23 очка в 16 матчах. 23 февраля луганская команда возобновит борьбу в УПЛ выездным матчем против Кудривки, который начнется в 15:30.