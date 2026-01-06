Сергей Разумовский

Металлист 1925 на официальном уровне сообщил о завершении сотрудничества с центральным защитником Максимом Имерековым. Харьковский клуб объявил о расставании с опытным защитником, который был в составе команды с февраля 2024 года и успел стать важной частью её обоймы.

Имереков присоединился к Металлисту 1925 во второй половине сезона-2023/24 и в течение этого периода регулярно привлекался к матчам. Всего 34-летний футболист провёл за клуб 40 официальных поединков в различных турнирах. При этом он отличился не только игрой в обороне: на его счету четыре забитых мяча, что для центрального защитника является довольно заметным показателем и свидетельствует о пользе во время стандартных положений и подключений к атакам.

В Металлисте 1925 поблагодарили Имерекова за профессионализм, отношение к работе и самоотдачу, а также отметили его вклад в развитие команды. Клуб пожелал игроку успешного продолжения карьеры и новых достижений в будущем.

