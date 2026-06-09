Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) для Ring Magazine поделился мыслями о перспективах временного обладателя титула WBC немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

«Я считаю, что Агит готов, ведь он вызывает на бой Александра Усика. Агит уже давно находится на этом уровне, и сейчас он готов. Мне не терпится на это посмотреть. Думаю, он сможет справиться с этой ношей мишени на спине. У него есть потенциал стать абсолютным лидером в тяжелом весе. Мы еще не видели в нем никакой уязвимости.

Хотя он уже давно находится на этом уровне, разница в том, что когда ты становишься чемпионом, ты превращаешься в мишень, а это огромное давление. Сейчас это заметно по Усику. Он под прицелом, потому что люди ждут малейшего проявления уязвимости. Агит имеет потенциал. Мы хотим увидеть, сможет ли он стать чемпионом, чтобы узнать, оправдает ли он наши ожидания».