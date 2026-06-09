Динамо презентовало новую форму сезона 2026/27
Девятый сезон подряд New Balance является официальным спортивным партнером бело-голубых
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Динамо официально представило домашний и выездной комплекты формы команды на сезон 2026/27, дизайн которых вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории. Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с современным видением футбольной эстетики, сообщает пресс-служба киевского клуба.
Динамо в прошлом сезоне заняло четвертое место в чемпионате и выиграло Кубок Украины.
В новом сезоне команда Игоря Костюка сыграет в первом раунде отбора Лиги Европы.
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