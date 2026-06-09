Павел Василенко

Динамо официально представило домашний и выездной комплекты формы команды на сезон 2026/27, дизайн которых вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории. Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с современным видением футбольной эстетики, сообщает пресс-служба киевского клуба.

«Выездная футболка ФК Динамо Киев сезона 2026/27 – это современная дань одной из значительных событий в истории клуба, посвященная 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года. Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанную основу, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны добавляют контраста и визуальной глубины. Деликатные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, который чтит прошлое в современном исполнении», – говорится в заявлении клуба. «Выездная футболка ФК Динамо Киев сезона 2026/27 – это современная дань одной из значительных событий в истории клуба, посвященная 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года. Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанную основу, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны добавляют контраста и визуальной глубины. Деликатные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, который чтит прошлое в современном исполнении», – говорится в заявлении клуба.

Динамо в прошлом сезоне заняло четвертое место в чемпионате и выиграло Кубок Украины.

В новом сезоне команда Игоря Костюка сыграет в первом раунде отбора Лиги Европы.