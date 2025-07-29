Нападающий Хамрун Спартанс Ндрі Коффі отметился смелым заявлением перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо. Слова футболиста передает Dynamo.kiev.ua.

Наша команда сыгранная, у нас есть план на завтрашний матч, и мы готовы бороться до конца. Что касается нашего соперника, то киевское «Динамо» — большая, сильная команда. И в Европе, и, конечно же, в Украине. Я рад, что имею возможность посоревноваться с такой командой.

«Динамо» сильное, в частности, при игре в обороне. Но выделить кого-то персонально мне сложно: я не обращаю внимания на то, какой именно соперник передо мной, а просто борюсь и стараюсь сыграть как можно лучше в каждом эпизоде.