Легендарный форвард Динамо дал Суркису полезный совет по усилению
Назван регион, в сторону которого следует смотреть руководству киевского клуба
около 5 часов назад
Бывший нападающий и тренер Динамо, а ныне наставник узбекистанского Андижана, Максим Шацких заявил, что в своей трансферной кампании киевскому клубу следует смотреть в сторону азиатского региона.
Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, здесь хватает хороших, качественных игроков. И самое главное, они были бы не против поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.
Посоветовал бы я? Конечно же! Уверен, если кем-то будут интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать 🙂 Я всегда открыт, чем смогу – помогу. Я-то могу назвать, кто бы не потерялся в Динамо, но не хочу называть фамилий. Если до этого дело дойдет, то озвучу, – сказал Шацких в интервью «Украинскому футболу».
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.
Шацких также сделал прогноз на матч Динамо – Хамрун.
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