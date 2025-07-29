Бывший нападающий и тренер Динамо, а ныне наставник узбекистанского Андижана, Максим Шацких заявил, что в своей трансферной кампании киевскому клубу следует смотреть в сторону азиатского региона.

Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, здесь хватает хороших, качественных игроков. И самое главное, они были бы не против поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.

Посоветовал бы я? Конечно же! Уверен, если кем-то будут интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать 🙂 Я всегда открыт, чем смогу – помогу. Я-то могу назвать, кто бы не потерялся в Динамо, но не хочу называть фамилий. Если до этого дело дойдет, то озвучу, – сказал Шацких в интервью «Украинскому футболу».