Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Уже нужно целенаправленно готовиться к первому туру в Украинской Премьер-лиге и к следующему квалификационному раунду Лиги чемпионов – киевляне уже там.

Не думаю, что мы станем свидетелями чуда [что Хамрун Спартанс отыграет]. Думаю, что много голов не будет, хотя, знаете, я никогда не угадываю 🙂 Скорее всего Динамо выиграет 1:0 или 2:0.

Выпустить дубль? Может, и наоборот следует играть основой, чтобы Ванат, Ярмоленко, Шапаренко и Ко набрали оптимальные кондиции к старту в УПЛ и дальнейшим официальным играм в еврокубках и на внутренней арене?

Собственно, игра-ответ против Хамрун Спартанс должна стать хорошей разминкой перед поединком первого тура УПЛ. Однако при всем этом не нужно забывать и о рейтинговых баллах, поединок не товарищеский, поэтому нужно обязательно победить. Да и за победу должны быть премиальные. Динамовцы должны выйти и спокойно победить, довести дело до конца.

Выйдут отбывать номер? Да нет, не думаю, что так будет. Хотя... На практике доказано: психология футболистов такова, что могут выйти на эту игру динамовцы недостаточно заряженными, скажем так. Надеюсь, так не будет, – заявил Шацких в интервью «Украинскому футболу».