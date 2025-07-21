Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен рассказал о задачах на предстоящий сезон. Его слова приводит «УФ».

Главная цель, о которой мы говорили, заключается в том, что клуб хочет видеть игроков академии в первой команде. Мы должны развивать этих игроков, чтобы в будущем они стали лидерами клуба. Когда это произойдет, успех команды также будет расти и в турнирной таблице. Поэтому мы сосредоточены на развитии команды, развитии игроков, а также на достижении успеха через этот процесс.

Мы хотим быть активными участниками этого пути - это для нас абсолютно понятно. В Украине есть возможности как в Чемпионате, так и в Кубке, поэтому мы будем бороться за все доступные нам шансы, - рассказал ван Леувен.