Сергей Разумовский

Вингер Трабзонспора Александр Зубков может в ближайшее время сменить клуб и продолжить карьеру в МЛС. Как сообщает Haberts, 29-летний украинский футболист серьезно рассматривает вариант с переездом в Северную Америку и считает американский чемпионат наиболее приоритетным направлением для следующего этапа своей карьеры.

По имеющейся информации, сам игрок заинтересован в таком трансфере, а возможность выступать в МЛС оценивает как перспективный вариант для профессионального развития. В то же время окончательное будущее украинца пока остается открытым, поскольку ключевую роль в потенциальной сделке сыграют переговоры между клубами.

Нынешний клуб футболиста, Трабзонспор, готов отпустить Зубкова только за соответствующую финансовую компенсацию. Турецкая сторона, по данным источника, рассчитывает получить за трансфер украинского вингера 6 миллионов евро. Именно эта сумма может стать отправной точкой в дальнейших переговорах с заинтересованными клубами.

Накануне Зубков помог сборной Украины уверенно обыграть Польшу (2:0).