Денис Седашов

Сборная Украины по футболу одержала победу над Польшей в товарищеском матче. Поединок во Вроцлаве стал первым для сине-желтых под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Поляки активнее начали встречу, но на 34-й минуте счет открыли украинцы — Виктор Цыганков воспользовался ошибкой защиты хозяев и ассистировал Роману Яремчуку, который забил дальним ударом. На 44-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество, замкнув прострел Цыганкова. Во втором тайме счет не изменился.

Товарищеский матч

Польша – Украина – 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Следующий контрольный матч сборная Украины проведет 7 июня в Оденсе против Дании.

