Украина обыграла Польшу в первом матче под руководством Мальдеры
В составе сине-жёлтых забивали Яремчук и Ярмоленко
2 дня назадПодписаться в
Сборная Украины по футболу одержала победу над Польшей в товарищеском матче. Поединок во Вроцлаве стал первым для сине-желтых под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.
Поляки активнее начали встречу, но на 34-й минуте счет открыли украинцы — Виктор Цыганков воспользовался ошибкой защиты хозяев и ассистировал Роману Яремчуку, который забил дальним ударом. На 44-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество, замкнув прострел Цыганкова. Во втором тайме счет не изменился.
Товарищеский матч
Польша – Украина – 0:2
Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44
Следующий контрольный матч сборная Украины проведет 7 июня в Оденсе против Дании.
Мальдера: «Сборная Польши — отличная команда, но страха нет».
Поделиться