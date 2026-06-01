Денис Седашов

Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею 2026 года, который завершился в Швейцарии. В финальном поединке Суоми обыграла хозяев турнира — швейцарцев.

Основное время решающей встречи завершилось без заброшенных шайб. Золото финской сборной принес точный бросок нападающего Консти Хелениуса в овертайме.

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (ранее команда триумфовала в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах).

ЧМ-2026. Финал

Швейцария – Финляндия — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме вырвала победу у Канады (3:2) и впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею.