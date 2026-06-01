Финляндия выиграла золото ЧМ-2026 по хоккею, обыграв Швейцарию в овертайме.
Единственную шайбу в матче забросил Хелениус
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: IIHF
Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею 2026 года, который завершился в Швейцарии. В финальном поединке Суоми обыграла хозяев турнира — швейцарцев.
Основное время решающей встречи завершилось без заброшенных шайб. Золото финской сборной принес точный бросок нападающего Консти Хелениуса в овертайме.
Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (ранее команда триумфовала в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах).
ЧМ-2026. Финал
Швейцария – Финляндия — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме вырвала победу у Канады (3:2) и впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею.