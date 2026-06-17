В одной из топ-5 лиг произошла трагедия. Умер главный тренер футбольного клуба
Специалисту, который работал даже на уровне Лиги чемпионов, было 58 лет
около 5 часов назадПодписаться в
Профсоюз футболистов Франции сообщил о смерти главного тренера французского Бреста Эрика Руа. Специалист умер 17 июня 2026 года в возрасте 58 лет.
По имеющейся информации, Руа более трех лет боролся с раком поджелудочной железы, однако не смог победить болезнь. Француз возглавлял Брест с января 2023 года. За это время он провел во главе команды 143 матча и стал одним из самых заметных тренеров в истории клуба.
Самым успешным периодом его работы стал сезон-2024/25. Тогда Брест под руководством Руа впервые пробился в Лигу чемпионов и сумел дойти до стадии 1/16 финала главного клубного турнира Европы.
В сезоне-2025/26 Брест финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 39 очков в 34 матчах Лиги 1.
Ранее сборная Франции с победы стартовала на чемпионате мира-2026.