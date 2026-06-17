Сергей Разумовский

Профсоюз футболистов Франции сообщил о смерти главного тренера французского Бреста Эрика Руа. Специалист умер 17 июня 2026 года в возрасте 58 лет.

⚫ C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.



Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien… pic.twitter.com/xS0znpseBv — UNFP (@UNFP) June 17, 2026

По имеющейся информации, Руа более трех лет боролся с раком поджелудочной железы, однако не смог победить болезнь. Француз возглавлял Брест с января 2023 года. За это время он провел во главе команды 143 матча и стал одним из самых заметных тренеров в истории клуба.

Самым успешным периодом его работы стал сезон-2024/25. Тогда Брест под руководством Руа впервые пробился в Лигу чемпионов и сумел дойти до стадии 1/16 финала главного клубного турнира Европы.

В сезоне-2025/26 Брест финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 39 очков в 34 матчах Лиги 1.

Ранее сборная Франции с победы стартовала на чемпионате мира-2026.