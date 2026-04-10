Защитник Шахтёра Николай Матвиенко поделился эмоциями после победы над АЗ (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций и отдельно отметил визит президента клуба Рината Ахметова. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Вы знаете, в раздевалке такие эмоции, что даже не верят, что это на самом деле. Он как ненастоящий, во-первых.

Во-вторых, вы сами видели, что произошло на поле. Ребята бегали, старались. Это была двойная, тройная мотивация для них, для нас, для всех. Удалось порадовать его. Надеемся, что он снял этот блок, можно так сказать, и будет чаще приезжать к нам на матчи.

Визит Ахметова? Я же так и сказал, что это была дополнительная мотивация, потому что он видел это вживую, не по телевизору. Но я знаю, что он всегда с командой, хоть и далеко, но постоянно знает все новости, интересуется нами. Поэтому, я думаю, что это его аура, можно так сказать.

Полуфинал? Я прокомментирую это очень скромно, потому что мы знаем, что АЗ очень-очень сильная команда, когда играет дома. У них очень сильная поддержка и будем ожидать очень сложного матча. 3-0 – это довольно-таки хороший результат, но он не должен нас расслабить.