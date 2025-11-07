Павел Василенко

В составе сборной Украины, которая будет готовиться к матчам отбора ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября), произошли две вынужденные замены.

Вместо полузащитника киевского Динамо Владимира Бражко вызван полузащитник Шахтера Егор Назарина, а вместо защитника турецкого Трабзонспора Арсения Батагова – защитник Динамо Тарас Михавко. Причина – травмы исполнителей, сообщает официальный сайт УАФ.

Свой сбор национальная команда фактически начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты, которые выступают в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом пересекутся в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

13 ноября состоится матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина, а 16 ноября пройдет матч Украина – Исландия.

На данный момент команда Реброва занимает второе место в группе D, имея семь очков после четырех матчей.