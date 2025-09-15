В Трабзонспоре сообщили, почему Сикан пропустил матч с Фенербахче
Украинец не попал в заявку на последний матч команды
около 2 часов назад
Главный медкомитета Трабзонспора Ахмет Бешир прояснил ситуацию с отсутствием в заявке украинского нападающего Данила Сикана на матч пятого тура чемпионата Турции против Фенербахче (0:1).
«Наш профессиональный футболист Данило Сикан из-за удара, полученного на тренировке, получил повреждение нерва во внешней части правого колена. Он продолжает лечение и индивидуальные занятия, поэтому в заявку на выездной матч против «Фенербахче» в 5-м туре Суперлиги Турции нападающий не был включен», – сказал Бешир в комментарии изданию Fanatik.
За Трабзонспор Данило провел 22 матча во всех официальных турнирах: три гола, две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает 24-летнего центрального нападающего в шесть миллионов в европейской валюте.
В новом сезоне Трабзонспор после пяти туров имеет десять очков в активе и занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.