Трабзонспор вместе с Батаговым и Зубковым уступили Фенербахче
Рання красная карточка повлияла на ход игры
около 2 часов назад
Александр Зубков/фото: Трабзонспор
В пятом туре турецкой Суперлиги Трабзонспор в гостях уступил Фенербахче с минимальным счетом 0:1.
С первых минут на поле вышли двое украинцев защитник Арсений Батагов и полузащитник Александр Зубков. Их выступления оказались совершенно разными, ведь Батагов провел весь поединок, а Зубков был заменен на 60-й минуте.
Результат встречи решил гол Юссефа Энн-Несири, который отличился в конце первого тайма. При этом гостям пришлось играть почти весь матч вдесятером, ведь уже на 20-й минуте Окай Йокушлу получил красную карточку, что заметно усложнило задачу Трабзонспора.
Чемпионат Турции. 5-й тур
Фенербахче – Трабзонспор – 1:0
Гол: Энн-Несири, 45