В пятом туре турецкой Суперлиги Трабзонспор в гостях уступил Фенербахче с минимальным счетом 0:1.

С первых минут на поле вышли двое украинцев защитник Арсений Батагов и полузащитник Александр Зубков. Их выступления оказались совершенно разными, ведь Батагов провел весь поединок, а Зубков был заменен на 60-й минуте.

Результат встречи решил гол Юссефа Энн-Несири, который отличился в конце первого тайма. При этом гостям пришлось играть почти весь матч вдесятером, ведь уже на 20-й минуте Окай Йокушлу получил красную карточку, что заметно усложнило задачу Трабзонспора.

Чемпионат Турции. 5-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 1:0

Гол: Энн-Несири, 45