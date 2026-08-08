Сергей Разумовский

Восьмого серпня состоялся всего один матч квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2026/27.

Новый Роздол из одноимённого города Львовской области на своём поле встречался с Николаевом, который также представляет Львовщину. Основное время поединка завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти хозяева одержали победу – 4:2.

Благодаря этому любительский Новый Роздол сыграет в первом раунде основного этапа Кубка Украины. Также восьмого августа должен был состояться матч между Чайкой из Вышгорода и Калиновкой из одноимённого посёлка Киевской области. Однако из-за затяжной воздушной тревоги в регионе встречу не провели.

Новую дату и время матча объявят позже. Другие поединки квалификационного раунда пройдут 9, 11 и 12 августа.

Кубок Украины, квалификационный раунд

Новый Роздол – Николаев – 0:0 (4:2 – пен.)