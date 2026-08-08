В Украине стартовал национальный кубок: россияне уже успели сорвать один матч
Уже известен первый участник 1/32 финала среди любительских команд
Восьмого серпня состоялся всего один матч квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2026/27.
Новый Роздол из одноимённого города Львовской области на своём поле встречался с Николаевом, который также представляет Львовщину. Основное время поединка завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти хозяева одержали победу – 4:2.
Благодаря этому любительский Новый Роздол сыграет в первом раунде основного этапа Кубка Украины. Также восьмого августа должен был состояться матч между Чайкой из Вышгорода и Калиновкой из одноимённого посёлка Киевской области. Однако из-за затяжной воздушной тревоги в регионе встречу не провели.
Новую дату и время матча объявят позже. Другие поединки квалификационного раунда пройдут 9, 11 и 12 августа.
Кубок Украины, квалификационный раунд
Новый Роздол – Николаев – 0:0 (4:2 – пен.)
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