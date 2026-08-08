Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Александр Усик (25-0, 16 КО) для The Athletic рассказал, как может помочь украинским спортсменам.

«Я хочу помогать молодым ребятам, поддерживать украинский спорт. Возможно, и как тренер, ведь у меня есть большой объем знаний.

У меня очень профессиональная команда, сейчас мы работаем и с Эй Джеем (Энтони Джошуа). Я хочу развивать украинский спорт, наш спорт, потому что у нас много ребят с потенциалом».