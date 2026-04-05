Александр Сукманский

Валенсия встретится с Сельтой в очередном туре испанской Ла Лиги. Гости пытались перенести матч из-за плотного графика, связанного с выступлениями в Лиге Европы. Начало игры: 5 апреля в 17:15. Трансляция – MEGOGO.

Валенсия демонстрирует улучшение формы: в последних десяти турах команда одержала шесть побед при четырех поражениях. Это позволило «летучим мышам» отойти от непосредственной угрозы вылета. Хотя в начале сезона они выглядели претендентами на еврокубки, сейчас они лишь в семи очках от зоны вылета.

Дома Валенсия проиграла только Реалу с начала ноября (4 победы, 4 ничьи), поэтому может рассчитывать на положительный результат в этом матче.

Сельта успешно выступает в Лиге Европы и уже вышла в четвертьфинал, где сыграет с Фрайбургом. Однако еврокубковые матчи негативно сказались на результатах в Ла Лиге: команда не смогла победить в последних трех турах (1 ничья, 2 поражения).

Особенно болезненным стало домашнее поражение от Алавеса (3:4), когда Сельта первой в XXI веке проиграла матч Ла Лиги, ведя в три гола.

Тем не менее, команда Клаудио Гиральдеса еще не проигрывала два матча подряд в чемпионате в этом сезоне и имеет третий лучший выездной показатель в лиге (6 побед, 6 ничьих, 2 поражения).

История встреч

Сельта выиграла два из последних трех матчей против Валенсии (1 поражение), но на выезде не может победить «летучих мышей» уже девять игр подряд (2 ничьи, 7 поражений). Матч пройдет на стадионе «Месталья».

Прогноз

Учитывая европейские перспективы Сельты и ее нестабильность в Ла Лиге, вариант с победой Валенсии и голами обеих команд выглядит привлекательным.

