Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе выразил резкое недовольство работой арбитров в матче 23-го тура чемпионата Испании против Валенсии, который завершился победой сливочных со счетом 2:0.

Гневную реакцию французского форварда вызвал эпизод в конце первого тайма, когда арбитр зафиксировал офсайд у Мбаппе после выноса мяча защитниками Валенсии. Футболист не понял решения судей и пытался получить объяснение от четвертого арбитра.

Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдем внутрь подтрибунного помещения, и вы мне все объясните, потому что я этого не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете, — приводит слова Килиана Мбаппе AS.

После этого, заметив, что четвертый арбитр не реагирует, форвард Реала, обратившись к Эдуардо Камавинге, эмоционально добавил на французском языке:

Арбитры — клоуны

После 23 матчей чемпионата Испании Реал набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру минимально. Валенсия имеет 23 очка и находится на 17-й позиции.