Денис Седашов

Лион завершил выступления в Лиге Европы сезона 2025/26, уступив Сельте в ответном матче 1/8 финала.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел в стартовом составе и имел возможность открыть счет на первых минутах, однако попал в штангу. Уже на пятой минуте Лион остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Мусса Ниакаже.

После перерыва Яремчука заменили, а Сельта реализовала численное преимущество благодаря голам Хави Руеды и Феррана Жутглы. Завершали матч лионцы вдесятером из-за удаления Николаса Тальяфико в конце игры.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Лион – Сельта – 0:2

Голы: Руеда, 61, Жутгла, 90+2

Удаления: Ниакаже, 19, Тальяфико, 90+6

0-2 (1-3) #OLCelta — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2026

В 1/4 финала Лиги Европы Сельта встретится с немецким Фрайбургом.

