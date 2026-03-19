Лион с Яремчуком уступил Сельте и вылетел из Лиги Европы.
Украинский нападающий в первом тайме попал в штангу
около 1 часа назад
Лион завершил выступления в Лиге Европы сезона 2025/26, уступив Сельте в ответном матче 1/8 финала.
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел в стартовом составе и имел возможность открыть счет на первых минутах, однако попал в штангу. Уже на пятой минуте Лион остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Мусса Ниакаже.
После перерыва Яремчука заменили, а Сельта реализовала численное преимущество благодаря голам Хави Руеды и Феррана Жутглы. Завершали матч лионцы вдесятером из-за удаления Николаса Тальяфико в конце игры.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Голы: Руеда, 61, Жутгла, 90+2
Удаления: Ниакаже, 19, Тальяфико, 90+6
В 1/4 финала Лиги Европы Сельта встретится с немецким Фрайбургом.
