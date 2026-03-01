Валенсия, которая отчаянно пытается оторваться от зоны вылета в Ла Лиге, будет принимать Осасуну — команду, которая находится в хорошей форме и имеет амбиции на топ-6.

Форма команд и новости перед матчем

Сильный январь быстро сошел на нет: Валенсия проиграла три из четырех матчей Лиги в феврале (1 победа) — больше поражений, чем в предыдущих десяти играх чемпионата вместе взятых (3 победы, 5 ничьих, 2 поражения). Это снова вызвало слухи о отставке Карлоса Корберана, хотя все три поражения были против команд из топ-5. Валенсия теперь играет дома два матча подряд (следующий — против Алавеса), а в последних пяти домашних играх лиги против команд вне топ-5 не проиграла ни разу (2 победы, 3 ничьих).

Осасуна после победы над Реалом 2:1 запустила серию из шести матчей без поражений (4 победы, 2 ничьих) — самую длинную в одном сезоне с 2020/21. Команда отстает от топ-6 всего на четыре очка, а впереди — пять матчей против соперников не выше 10-го места. Марселино значительно улучшил выездную игру: две подряд победы на выезде (Сельта 2:1 и Райо Вальекано 3:1) после нулевого результата в первых десяти выездных матчах сезона (2 ничьих, 8 поражений).

История противостояний

Осасуна не проигрывает Валенсии уже три матча подряд (1 победа, 2 ничьих) — самая длинная серия с 2012 года. Они могут стать первой командой с 1960-х, которая выиграет три подряд выездные матчи против Валенсии.

Горячая статистика и тренды

Валенсия пропустила 7 голов без ответа между 30-й минутой и перерывом в Лиге в этом сезоне.

Лишь один из 12 домашних матчей Валенсии в чемпионате имел менее 1,5 гола.

Осасуна имеет второй лучший показатель первого тайма в лиге (HT: 12 побед, 11 ничьих, 2 поражения).

Пять из шести последних матчей Осасуны в лиге имели более 2,5 голов и голы обеих команд.

Ключевые игроки и потери

Умар Садик забил дубль в предыдущей выездной игре против Осасуны в прошлом сезоне — всего три гола против них в Ла Лиге (больше, чем против любого другого клуба). Анте Будимир имеет 8 прямых голов против Валенсии в лиге (5 голов + 3 ассиста) — личный рекорд.

У Валенсии дисквалифицирован защитник Аруна Санганте. У Осасуны под вопросом участие Алима Ороза из-за дисквалификации.

Прогноз

С учетом формы обеих команд, обе забьют — один из вероятных сценариев.

