Центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк оценил выступление чемпиона Англии в 2025 году. Его слова приводит The Times.

Этот год, мягко говоря, оказался неоднозначным. В нашем составе произошло много изменений. Одни футболисты ушли, другие - пришли. Думаю, справедливо будет сказать, что мы еще не показали максимум наших способностей в плане стабильности.

У нас были хорошие матчи и памятные победы, однако возникали и трудности. Как капитан, поверьте мне, я переживаю эти сложные моменты так же сильно, как и любой другой, - признался ван Дейк.