Руководство Ливерпуля не планирует расставаться с египетским форвардом Мохаммедом Салахом, сообщает The Athletic.

Текущий сезон Мо проведет на «Энфилде», а вопрос его будущего отложен как минимум до лета.

Египтянин позволил себе публично выразить недовольство решением главного тренера мерсисайдцев Арне Слота не ставить Салаха в состав после серии неудачных матчей в исполнении чемпиона Англии.

Резонансные слова Салаха прозвучали после матча 15-го тура АПЛ против Лидса (3:3), а градус конфликта достиг пиковой точки, что повлекло за собой слухи об уходе египтянина.

Салах в текущем сезоне сыграл за Ливерпуль 20 матчей: 5 голов, 4 ассиста. Сейчас Мохаммед в расположении сборной Египта борется за победу на Кубке африканских наций.