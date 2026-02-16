Павел Василенко

Главный тренер Фейеноорда Робин ван Перси подтвердил, что клуб организует специальный тренировочный лагерь в Бельгии, чтобы помочь новичку команды Рахиму Стерлингу быстрее адаптироваться и набрать оптимальные физические кондиции. По словам наставника, сбор продлится несколько дней и станет важным этапом интеграции звездного вингера в новую команду.

Стерлинг присоединился к роттердамскому клубу на прошлой неделе, досрочно разорвав контракт с Челси по взаимному согласию. Сообщается, что перед окончательным решением англичанин вел переговоры сразу с 18 клубами, однако именно проект Фейеноорда убедил его сделать выбор в пользу Нидерландов.

В настоящее время 30-летний футболист не может тренироваться вместе с командой и принимать участие в матчах из-за отсутствия разрешения на работу. Именно поэтому было принято решение провести индивидуальную подготовку за границей, где это разрешено правилами. Ван Перси подчеркнул, что такой подход пойдет на пользу не только Стерлингу, но и всему коллективу.

«Мы делаем это специально для него, но параллельно работаем над развитием команды. Он начнет тренировки уже послезавтра. Далее будем оценивать его состояние неделя за неделей. Очевидно, что потребуется время, ведь он не выходил на поле около шести месяцев», – отметил наставник.

В клубе рассчитывают, что постепенное возвращение к игровому ритму позволит Стерлингу стать ключевой фигурой атаки Фейеноорда уже в решающей части сезона.